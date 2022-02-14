Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya şantajı mı?

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılarak CHP medyasındaki algı operasyonlarına değindi. Tayiz CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın "Kılıçdaroğlu'na ait bir dosya yandaş medyanın elinde bulunuyor" sözleri hakkında "Aslında bir dosya falan yok. Bu bir FETÖ yöntemi. Ancak Bakan Soylu İmamoğlu'nun medyanın bir kısmını maaşa bağladığını söylemişti. Adaylık yarışında birbirlerine karşı kullanıyor olabilirler." ifadelerini kullanmıştı.