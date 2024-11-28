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Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Okuduğunu anlama yetisi yok

Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Okuduğunu anlama yetisi yok

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 09:14
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi. Öte yandan Bakan Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Türkçe okuduğunu anlama yetisi yok" ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Okuduğunu anlama yetisi yok
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