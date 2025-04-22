Ekrem İmamoğlu’na ’itirafçı’ şoku!

Ekrem İmamoğlu ve suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma, yeni itiraflarla sürüyor. Kültür AŞ Genel Müdürü'nün, seçim çalışmaları kapsamında rüşvet alındığına dair ifadesinin ardından, Beylikdüzü’nde ruhsat alan iki müteahhitin dikkat çeken itirafları geldi. İddiaya göre, müteahhitler, ruhsat karşılığında İmamoğlu ve ailesine villa ile daire verdiklerini söyledi.

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