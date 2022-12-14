14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ne anlama geliyor? Mahkeme süreci nasıl ilerleyecek?

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ne anlama geliyor? Mahkeme süreci nasıl ilerleyecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 18:28
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na siyasi yasak da gelirken konuya ilişkin detayları Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında açıkladı. Peki İmamoğlu'na verilen ceza ne anlama geliyor? İşte detaylar...
İmamoğlu’na hapis cezası ne anlama geliyor?
İmamoğlu'na hapis cezası ne anlama geliyor?
Dengeleri değiştirecek
Dengeleri değiştirecek
Kızılelma gökyüzü ile buluştu!
Kızılelma gökyüzü ile buluştu!
Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor
Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor
Antika kilimleri tamir ediyor!
Antika kilimleri tamir ediyor!
İşgalden önceki Son Gün!
İşgalden önceki Son Gün!
Dev projede sonra doğru!
Dev projede sonra doğru!
Türkiye’nin havadaki yeni neferi T70!
Türkiye'nin havadaki yeni neferi T70!
MİT’ten MOSSAD ajanlarına operasyon
MİT'ten MOSSAD ajanlarına operasyon
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Flaş asgari ücret açıklaması
Flaş asgari ücret açıklaması
Türkmen gazında 3’lü zirve!
Türkmen gazında 3'lü zirve!
Daha Fazla Video Göster