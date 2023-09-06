Ekrem İmamoğlu: Gerekirse sahaya çıkarım

İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda evi su basarken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği günlerdir İstanbulluları uyarırken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un bir paylaşımda bulunmadığı görüldü. AKOM son paylaşımın 5 gün önce yaptı. Diğer yandan AKOM binasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.