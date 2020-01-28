Ekrem İmamoğlu "Elazığ depremi" diye gitti! Erzurum'da kayakta çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre sonra kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı. İmamoğlu, yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 41 vatandaşın hayatını kaybettiği Elazığ'a gönderilen ve burada vatandaşın acısına ortak olmak yerine şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı ve çok eleştirildiği bir eylemini tekrarladı.



KAYAK MERKEZİNDE OLDUĞU ANLAŞILDI

Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren Ekrem İmamoğlu'nun deprem turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli'nin komünist başkanı Maçoğlu'nun yanı oldu. İmamoğlu'nun komünist başkanla çekildiği fotoğrafa eleştiri yağmuru devam ederken bu kez de kayak merkezinde olduğu anlaşıldı.

BANA TATİL YAPMAK DA YAKIŞIYOR

Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan hatta 'Bana Tatil yapmak da yakışıyor' diyen Ekrem İmamoğlu fırsatı yine kaçırmadı.

EKREM İMAMOĞLU: BURASI ÇOK GÜZEL

Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, "Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin" dedi.

"YÜZÜNDE ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİNİN ÜZÜNTÜSÜ VE YORGUNLUĞU BELLİ..."

Erzurum'da lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu'nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Palandökende karın keyfini çıkaran tatilciler Ekrem İmamoğlu'nu kayak merkezinde görünce fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler. İmamoğlu'yla fotoğraf çekilen vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarının altında ''Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli...'' yazarak gerçeği ortaya çıkardı.

SELDE TATİL YAPMIŞTI

Yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.