21 Mart 2025, Cuma
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Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı?
Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun Tarabya’da değil Ali Nuhoğlu’nun 15 milyona sattığı 50 milyon dolarlık villalarda gözaltına alındığını söyledi.