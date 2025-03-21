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Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı?

Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 11:54
Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun Tarabya’da değil Ali Nuhoğlu’nun 15 milyona sattığı 50 milyon dolarlık villalarda gözaltına alındığını söyledi.
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Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı?
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