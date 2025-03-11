Eğitim Sen’den skandal ders çağrısı

Eğitim Sen'in okullarda "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında yapacağını duyurduğu ders tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ders "müfredat dışıdır" dedi, İstanbul Valisi Davut Gül "dersi uygulayanlara işlem başlatılır" uyarısında bulundu. Eğitim sendikları ise dersin amacının ŞGBT propogandası yapmak olduğuna vurgu yaptı.