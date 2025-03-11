11 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Eğitim Sen'den skandal ders çağrısı
Eğitim Sen’den skandal ders çağrısı

Eğitim Sen'den skandal ders çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2025 13:38
Güncelleme:11.03.2025 13:38
Eğitim Sen'in okullarda "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında yapacağını duyurduğu ders tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ders "müfredat dışıdır" dedi, İstanbul Valisi Davut Gül "dersi uygulayanlara işlem başlatılır" uyarısında bulundu. Eğitim sendikları ise dersin amacının ŞGBT propogandası yapmak olduğuna vurgu yaptı.
Eğitim Sen’den skandal ders çağrısı
Özgür Özel’in masraflarını belediye ödemiş!
Özgür Özel’in masraflarını belediye ödemiş!
NATO’dan AB’ye Türkiye çağrısı!
NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı!
Eğitim Sen’den skandal ders çağrısı
Eğitim Sen'den skandal ders çağrısı
ABD borsasında neden sert düşüş oldu?
ABD borsasında neden sert düşüş oldu?
İBB Başkanı’na diploma soruşturması
İBB Başkanı'na diploma soruşturması
DHKP-C soruşturması İBB’ye de sıçradı
DHKP-C soruşturması İBB'ye de sıçradı
Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat
Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat
8 maddelik anlaşma! Bundan sonra ne olacak?
8 maddelik anlaşma! Bundan sonra ne olacak?
A Haber kritik kent Lazkiye’de!
A Haber kritik kent Lazkiye'de!
Türkiye vetosu! İsrail devre dışı kaldı
Türkiye vetosu! İsrail devre dışı kaldı
4 CHP’li belediyeye DHKP-C operasyonu!
4 CHP’li belediyeye DHKP-C operasyonu!
Suriye’de sokaklarda kutlama!
Suriye’de sokaklarda kutlama!
Daha Fazla Video Göster