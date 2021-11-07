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Ege’de göçmen faciası: 3 kayıp

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 22:39
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında önceki akşam düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne batmıştı. Fiber teknedeki göçmenlerden 7'si kurtarıldı, kayıp olduğu belirlenen 3'ünün bulunması için ise çalışma sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 7 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Bodrum Limanında bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Kurtarılanlardan alınan ilk bilgiye göre kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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