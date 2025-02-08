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Ege’de deprem fırtınası! Yunanistan acil durum ilan etti, İzmir’de panik hakim

Ege’de deprem fırtınası! Yunanistan acil durum ilan etti, İzmir’de panik hakim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 01:29
Ege Denizi son altı günde 600’den fazla depremle sarsıldı. Art arda yaşanan sarsıntılar bölgede büyük paniğe neden olurken, Yunanistan hükümeti alarm durumuna geçti ve acil durum ilan etti. Depremler, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin batı kıyılarında da hissedildi. Vatandaşlar tedirgin bir şekilde gelişmeleri takip ederken, uzmanlar sarsıntıların sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan’daki son durumu Atina’dan aktarırken, İzmir’de yaşanan panik ve bölgedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe yerinden bildirdi. Yetkililer, Ege’deki hareketliliğin dikkatle takip edildiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
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Ege’de deprem fırtınası! Yunanistan acil durum ilan etti, İzmir’de panik hakim
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