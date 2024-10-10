Efsane futbolcu Prekazi A Haber'e konuştu: Dünyayı gezdim, Türk halkı gibisini görmedim

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan 'Türkiye-Sırbistan iş birliği konseyi' için geri sayım sürerken, Belgrad’da yaşayan ünlü futbolcu Cevad Prekazi, A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuştu. "Türk halkı gibi sevgi dolu bir halk görmedim" diyen Prekazi, Başkan Erdoğan'ın balkan coğrafyası üzerindeki önemli nüfuzuna da değindi.

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