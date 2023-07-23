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Edirne Keşan’da susuzluk tehdidi! İlçenin 45 günlük suyu kaldı

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Giriş: 23.07.2023 16:52
Edirne keşan ilçesinin 45 günlük suyu kaldı. Belediye susuz kalma tehlikesine karşı uyardı. Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi, 4 milyon metreküpe geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 45 gün içinde ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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