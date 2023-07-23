23 Temmuz 2023, Pazar
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Edirne Keşan’da susuzluk tehdidi! İlçenin 45 günlük suyu kaldı
Edirne keşan ilçesinin 45 günlük suyu kaldı. Belediye susuz kalma tehlikesine karşı uyardı. Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi, 4 milyon metreküpe geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 45 gün içinde ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.