08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2022 16:49
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi!
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi!
Milli projeler dünyaya yayılıyor
Milli projeler dünyaya yayılıyor
30 ilin kura süreci tamamlandı
30 ilin kura süreci tamamlandı
Bakanı Karaismailoğlu’dan önemli açıklamalar
Bakanı Karaismailoğlu'dan önemli açıklamalar
Cinsel istismar iddialarına tepki
Cinsel istismar iddialarına tepki
İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem!
İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem!
Savunmada en gelişmiş 10 ülkeden biri olacağız
"Savunmada en gelişmiş 10 ülkeden biri olacağız"
Bakan Dönmez’den önemli açıklamalar
Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
2023’e damga vuracak milli silahlarımız
2023'e damga vuracak milli silahlarımız
Finlandiya Savunma Bakanı Ankara’da
Finlandiya Savunma Bakanı Ankara'da
Sembol şarkılar Erdoğan için çaldı
Sembol şarkılar Erdoğan için çaldı
Suriye rejimi Münbiç’e askeri sevkiyat mı yaptı?
Suriye rejimi Münbiç'e askeri sevkiyat mı yaptı?
Daha Fazla Video Göster