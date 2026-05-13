Özkan Yalım 5 saat ek ifade verdi: Para dolu çantalardan kirli pazarlıklara

Görevden uzaklaştırılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çağlayan Adalet Sarayı’nda yaklaşık 5 saat süren ek ifadesinde CHP içindeki kirli çarkı ve Özgür Özel’e yönelik ağır iddiaları tek tek anlattı. Kurultay sürecinde delegelere verilen vaatlerden, belediye kasasından karşılanan VIP araç masraflarına ve elden teslim edilen milyonluk çantalara kadar kan donduran iddialarda bulunan Yalım, siyaset gündemine bomba gibi düşen ifşaatlara imza attı.