Eceabat’taki yangında 16. saat! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklamalar

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." dedi. Öte yandan Uşak ve İzmir Dikili'de de yangın çıkarken ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

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