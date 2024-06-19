19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Eceabat’taki yangında 16. saat! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 08:44
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." dedi. Öte yandan Uşak ve İzmir Dikili'de de yangın çıkarken ekiplerin müdahaleleri sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eceabat’taki yangında 16. saat
Eceabat’taki yangında 16. saat
Başkan Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu!
Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında!
Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında!
A Haber ekibi olay yerinde
A Haber ekibi olay yerinde
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Afet bölgesinde bayram!
Afet bölgesinde bayram!
İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı?
İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı?
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Türkiye’ye iade edilecekler mi?
Türkiye’ye iade edilecekler mi?
İsrail savaş kabinesini feshetti
İsrail savaş kabinesini feshetti
Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu
Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu
AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı
AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı
Daha Fazla Video Göster