SAHUR VAKTİ | Müslümanlıkta iki merkez: Kur'an-ı Kerim ve Nübüvvet

Sünnet ile Kur’an-ı Kerim arasındaki ilişki, İslam dininin anlaşılması ve uygulanmasında temel bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim, Müslümanlar için ilahi vahyi ve dinin ana hükümlerini ortaya koyarken; sünnet ise Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve onaylarıyla bu ilahi mesajın pratik hayata nasıl yansıdığını gösterir. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim mucizesi ve sünnet ile olan ilişki ele alınırken konuklar Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Fethi Polat değerlendirmelerde bulundu.

