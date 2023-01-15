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E-ZMA testlerden başarıyla geçti! İşte özellikleri

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Giriş: 15.01.2023 12:00
2023'te Türk Savunma Sanayiinde hibrit dönemi başlayacak. Kara savunmasında hibrit teknolojisinin ilk adımlarını atan Makine ve Kimya Endüstrisi, 6 ayda tamamı yerli ve milli elektrikli motor geliştirdi. Geliştirilen motor ile Türkiye'nin ilk elektrikli fırtına obüsü ve elektrikli zırhlı muharebe aracı hareket ettirildi.
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