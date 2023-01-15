E-ZMA testlerden başarıyla geçti! İşte özellikleri

2023'te Türk Savunma Sanayiinde hibrit dönemi başlayacak. Kara savunmasında hibrit teknolojisinin ilk adımlarını atan Makine ve Kimya Endüstrisi, 6 ayda tamamı yerli ve milli elektrikli motor geliştirdi. Geliştirilen motor ile Türkiye'nin ilk elektrikli fırtına obüsü ve elektrikli zırhlı muharebe aracı hareket ettirildi.

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