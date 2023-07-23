Düzensiz göç Roma’da masaya yatırılıyor

İtalya, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika’da kalkınmaya ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla Roma’da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Detayları Roma’da bulunan Sabah Gazetesi muhabiri Betül Usta Detayları aktardı.