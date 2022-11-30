30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Düzce’de depremin merkez üssü Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor

Düzce’de depremin merkez üssü Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 10:16
Düzce'de 5,9 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde yıllar önce açılan kuyudan çıkan su alev alev yanıyor. Suyun yanma nedeni alınan numunelerin incelenmesi sonrası ortaya çıkacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor
Gölkaya’da kuyu suyu yanıyor
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Koca dehşeti! Boğazını keserek öldürdü
Koca dehşeti! Boğazını keserek öldürdü
Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
6’lı masada hangi krizler yaşandı?
6’lı masada hangi krizler yaşandı?
NATO’da kritik zirve
NATO’da kritik zirve
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
PKK/YPG’ye gece operasyonu
PKK/YPG’ye gece operasyonu
Ekolojik turizmle canlanma!
Ekolojik turizmle canlanma!
Başarısızlığın faturası işçilere kesildi
Başarısızlığın faturası işçilere kesildi
Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
Daha Fazla Video Göster