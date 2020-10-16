Duvar bahçelerinin kaldırılmasına videolu tepki: 'İstanbul benim yeşillerimizi geri istiyoruz'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki duvar bahçeleri sökerek yerine grafiti çalışması yapması tartışmalara neden olmuştu. Son olarak sosyal medya kullanıcısının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul Senin' sloganını tiye alarak yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.