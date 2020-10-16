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Duvar bahçelerinin kaldırılmasına videolu tepki: 'İstanbul benim yeşillerimizi geri istiyoruz'

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Giriş: 16.10.2020 13:33
Güncelleme:16.10.2020 13:50
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki duvar bahçeleri sökerek yerine grafiti çalışması yapması tartışmalara neden olmuştu. Son olarak sosyal medya kullanıcısının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul Senin' sloganını tiye alarak yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.
İstanbulda peyzaj tartışması! Dikey bahçeler İBB Meclisine taşındı İSTANBUL'DA PEYZAJ TARTIŞMASI! DİKEY BAHÇELER İBB MECLİSİ'NE TAŞINDI
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB’nin dikey bahçe yalanını gözler önüne serdi İBB MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU İBB'NİN DİKEY BAHÇE YALANINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

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