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Dünyanın takip ettiği NATO Zirvesi’nin güvenliği Türkiye’den

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Giriş: 12.07.2023 09:22
Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri görev yaptı. Zirve öncesinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı Almanya'nın Geilenkirchen'deki hava üssünde yerini aldı. Uçakların zirve sonuna kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) Hava Görev Emri'ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlanıyor.
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