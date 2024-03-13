13 Mart 2024, Çarşamba
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Dünyanın nükleer silah haritası! Hangi ülkenin kaç nükleer başlığı var? Nükleer savaş kapıda mı? A Haber'de değerlendirdi
"Nükleer savaşa hazırız" diyen Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını belirtti. Ancak, "Batı ile müzakerelere hazırız" ifadelerini de kullandı. Nükleer savaş kapıda mı? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, “Nükleer silahın hiçbir zaman kazananı olmayacak. Küba krizinde Türkiye en kritik ülkeydi. Bugünkü kriz çok daha farklı ama yine ben burada Türkiye’nin bir arabulucu NATO ülkesi olarak böyle bir nükleer tırmanmada en önemli ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem de NATO ile çok iyi konuşabilen dünyadaki sayılı liderlerden bir tanesi.” ifadelerini kullandı.