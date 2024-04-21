21 Nisan 2024, Pazar
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Dünyada ilk kez ve sadece A Haber'de! İsmail Haniye A Haber'e konuştu | Uzman isimler değerlendirdi
Hamas lideri İsmail Haniye, 7 Ekim'den bu yana dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtlayan Haniye'nin gündeminde, Gazze ve olası bir Refah saldırısı vardı. Hamas'ın görüşmelerdeki yapıcı tutumuna rağmen İsrail'in ateşkesten kaçındığını vurgulayan Haniye, direnişin sonuna kadar devam edeceğini yineledi. ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan ve Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.