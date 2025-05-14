Dünya Çiftçiler Günü! Başkan Erdoğan: Gıda güvenliğinde tehlike yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde zirai dondan etkilenen üreticiler vardı, "Sıcaklıklardan dolayı zirai don ile karşılaştık. Gıda arz güvenliğimiz açısından bir tehlike söz konusu değil. TARSİM’de arzu edilen seviyenin uzağındayız. Çiftçilerimizin her daim yanında olacağız." dedi.

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