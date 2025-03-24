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Dünden bugüne sokak provokasyonları! CHP sokakları neden karıştırmak istiyor? | ANALİZ

Dünden bugüne sokak provokasyonları! CHP sokakları neden karıştırmak istiyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 09:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 48 şüpheli yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Bu gelişmenin ardından CHP'den peş peşe sokak çağrıları geldi. Hal böyle olunca ülke genelinde sokakları karıştırmak isteyenlere karşı emniyet birimleri de teyakkuz haline geçti. Detaylar analiz haberimizde...
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Dünden bugüne sokak provokasyonları! CHP sokakları neden karıştırmak istiyor? | ANALİZ
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