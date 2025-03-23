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İmamoğlu tutuklandı kaos planı ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmeyeni CHP düşündü: Zararlı yazılımlar ile kirli plan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 21:38 Güncelleme: 23.03.2025 21:45
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İmamoğlu tutuklandı kaos planı ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmeyeni CHP düşündü: Zararlı yazılımlar ile kirli plan

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan tutuklandı. Yaşananların ardından kirli bir plan için harekete geçildi. İBB'de başkan değişikliğinin olması durumunda yeni kaos planı ile adeta İstanbul'un 'felç' edilmesi amaçlanıyor. Buna göre kritik sunuculara zararlı yazılımlar kullanılarak metro ulaşım sinyal sistemleri, doğal gaz hatları otomasyonu,  İSKİ sunucuları gibi birçok kritik hizmet susturulacak ve İstanbul’un yönetilemeyeceği algısını oluşturulacak. İETT'den doğal gaza kadar birçok hizmetin kesilmesinin planlandığı kirli operasyon ile İstanbul'da adeta bir ayaklanma planlanıyor. İşte o kirli algının detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı ise "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İBB BAŞKANI 26 MART'TA SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimleri için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

Yaşananların ardında İBB'nin başına kimin geçip geçmeyeceği tartışılırken Ekrem İmamoğlu, Azad Barış, Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat ile ilgili terör örgütüne yardım, yine İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması devam ederken İstanbul için hazırlanan kirli plan ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İÇERİ GİRDİ KİRLİ ALGI ORTAYA ÇIKTI

Yeni İBB Başkanının seçilmesiyle birlikte bir kaos planı devreye girecek. Kritik sunuculara zararlı yazılımlar yüklenen kirli operasyonda İstanbul'u felç edilmesi planlanıyor.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

AMAÇ: İSTANBUL'UN YÖNETİLEMEYECEĞİ ALGISI

İstanbul Kart, Metro ulaşım sinyal sistemleri, doğal gaz hatları otomasyonu, İSKİ sunucuları gibi pek çok kritik hizmetin devre dışı kalmasını sağlayacak bu operasyon ile Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı bir durumda İstanbul'un yönetilemeyeceği algısını oluşturmak hedefleniyor.

Metro sisteminden İETT'ye, doğal gaz akışından suya kadar birçok hizmetinde kesilmesinin planlanmasında amaç Ekrem İmamoğlu'nun olmayışı ile İstanbul'un altyapısının çöktüğü düşüncesini oluşturmak.

ZARARLI YAZILIMA "YURT DIŞI SALDIRISI" KILIFI

Kirli akıllar bu planda kendilerini korumak için de sunuculara fidye yazılımı bulaşmış diyerek maskelemeyi hedeflediği gibi bu zararlı yazılımlar kaynaklı oluşan durumu yurt dışından bir saldırı olarak gösterilmesi planlanırken bu durum vatandaşın siber güvenlik önleminin alınmadığı algısını oluşturma çabası.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

İMAMOĞLU'NUN GERİ DÖNMESİ İÇİN SOKAKLARA ÇIKACAKLAR

Kirli algı operasyonunun ardından İstanbul halkı ayaklandırmak planlanırken İmamoğlu'nun geri dönmesi için sokaklara çıkması ve provokatörlerin sokaklarda algı çabalarına girmesi hedefleniyor.

Tüm kritik sunuculara yüklenen zararlı yazılım, başkan değişikliği ile devreye girecek ve değişiklik durumunda yazılım çalıştırılarak İstanbul'un altyapısının adeta felç edilmesi planlanıyor.

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