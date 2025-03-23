İmamoğlu tutuklandı kaos planı ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmeyeni CHP düşündü: Zararlı yazılımlar ile kirli plan

Fotoğraf- AA Arşiv

AMAÇ: İSTANBUL'UN YÖNETİLEMEYECEĞİ ALGISI

İstanbul Kart, Metro ulaşım sinyal sistemleri, doğal gaz hatları otomasyonu, İSKİ sunucuları gibi pek çok kritik hizmetin devre dışı kalmasını sağlayacak bu operasyon ile Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı bir durumda İstanbul'un yönetilemeyeceği algısını oluşturmak hedefleniyor.

Metro sisteminden İETT'ye, doğal gaz akışından suya kadar birçok hizmetinde kesilmesinin planlanmasında amaç Ekrem İmamoğlu'nun olmayışı ile İstanbul'un altyapısının çöktüğü düşüncesini oluşturmak.

ZARARLI YAZILIMA "YURT DIŞI SALDIRISI" KILIFI

Kirli akıllar bu planda kendilerini korumak için de sunuculara fidye yazılımı bulaşmış diyerek maskelemeyi hedeflediği gibi bu zararlı yazılımlar kaynaklı oluşan durumu yurt dışından bir saldırı olarak gösterilmesi planlanırken bu durum vatandaşın siber güvenlik önleminin alınmadığı algısını oluşturma çabası.