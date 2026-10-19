Atina'da Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamle! Yanı başımızda ne planlanıyor?

Doğu Akdeniz’de düzenlenen Eunomia Tatbikatı nedeniyle Ankara ile Atina arasında gerilim yükseldi. Türkiye, denizaltı kablo projesinin güzergâhıyla örtüşen bölgenin kendi yetki alanında olduğunu belirterek NAVTEX yayımladı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan’daki son durumu aktararak tatbikatın 22 Ekim’de sona ereceğini ve son gün silahlı atış talimi yapılacağını belirtti. Tahsin, bu nedenle 22 Ekim’in kritik bir gün olacağına dikkat çekti.