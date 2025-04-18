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Düğün hazırlığı yapan genç kadın eşi tarafından katledildi! Cenazede aile feryat etti: Yavrumun hakkını alın!

Düğün hazırlığı yapan genç kadın eşi tarafından katledildi! Cenazede aile feryat etti: “Yavrumun hakkını alın!”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 21:59
Erzurum’da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının cenazesinde feryatlar yükselirken, ailesi isyan etti: “Yavruma kıyanları yaşatmayın. Hakkını alın.” Sosyal hizmet uzmanı olma hayali kuran Hatice’nin annesi ise, “Benim kızım herkesin hakkını koruyacaktı ama kendi hakkını savunamadan hayattan koparıldı,” sözleriyle yürekleri dağladı. Henüz hayatının başındayken öldürülen Hatice’nin ölümü, kadına yönelik şiddetin bir kez daha ne kadar yakıcı ve gerçek bir mesele olduğunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Düğün hazırlığı yapan genç kadın eşi tarafından katledildi! Cenazede aile feryat etti: Yavrumun hakkını alın!
Düğün hazırlığı yapan genç kadın eşi tarafından katledildi!
Düğün hazırlığı yapan genç kadın eşi tarafından katledildi!
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