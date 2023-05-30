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DSP Genel Başkanı Önder Aksal kaydını yaptırdı: Ülkemiz için gece gündüz çalışacağız

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Giriş: 30.05.2023 09:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.  Meclis’e gelerek kaydını yaptıran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ülkenin terör örgütlerine teslim edilemeyeceğini söyledi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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