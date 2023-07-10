10 Temmuz 2023, Pazartesi
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz
14-28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı ağır yenilgi sonrası 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler için süreç başlarken CHP’nin hizmetten yoksun belediyecilik anlayışı her tarafından artık bilinmekte. CHP’nin içine düştüğü kısır siyaset ve içler acısı durumu A Haber’de eleştiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Sözde muhalefetin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer büyükşehirlerde topluma verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır” dedi. Aksakal yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı’na milli menfaatler doğrultusunda destek vereceklerini ifade etti.