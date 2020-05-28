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DSP Genel Başkanı Aksakal’dan CHP ve HDP yorumu: Kuklalar

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Giriş: 28.05.2020 23:47
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ve HDP’nin yürüdüğü yolun solculukla zıt olduğunu belirterek, ‘‘Buradaki asıl maske; Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzündeki maskedir. Elindeki yapılar da bu tip kuklalardır.’’ ifadelerini kullandı.

Solcu dürüsttür. Solcu, emeğiyle parasını kazanır, geçimini sağlar. Solcu alnının teriyle geçinir ve yaşadığı tüm ortamlarda; sosyal çevresinde, ailesinde, iş hayatında dürüst davranan insanlardır, özelliği budur. Kanunların, yasaların arkasından dolanarak iktidarı bazı ayak oyunlarıyla düşürmeye çalışmak dürüstlük değildir. Solcu dürüst olmalıdır, hakikaten AK Parti'nin iktidardan düşürülmesine yönelik bir politikanız, inancınız, iradeniz varsa o zaman sizin seçim barajının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları ön plana çıkarmanız lazım. YSK tarafından anti demokratik ve kanunsuz bir şekilde uygulamaya konulan bazı hususların karşısına dikilmiş olmanız lazım ve ondan sonra 'sol' kavramı içerisinde yaşam biçiminizi örtüştürmeniz lazım. CHP içerisinde ve diğer taraftan dikkat edin HDP'yi de 'sol' bir parti olarak lanse ederler. Esasen HDP sol bir parti değildir. Feodalizmin göbeğinde beslenmiş ve feodalizmin beslediği bir yapıdır. Bunu nereden anlıyoruz HDP'nin parti programında feodalizmle mücadele diye bir kavram asla ve asla yoktur. Oysa Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin yapısı üzerine siyaset kurgulayan bir siyasi partinin baş çelişkisinin feodalizm olması gerekir. Buradaki asıl maske; Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzündeki maskedir. Elindeki yapılar da bu tip kuklalardır.

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