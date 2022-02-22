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Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna’da

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 14:20
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bölgede çatışmalar hızlandı. Ukrayna cephesinde neler yaşanıyor? Rusya'nın tanıdığı ayrılıkçı bölgelerde nasıl bir hareketlilik var? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
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