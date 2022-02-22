22 Şubat 2022, Salı
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Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna’da
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bölgede çatışmalar hızlandı. Ukrayna cephesinde neler yaşanıyor? Rusya'nın tanıdığı ayrılıkçı bölgelerde nasıl bir hareketlilik var? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.