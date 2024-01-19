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Donanmanın 4 yeni gücü! 3 gemi ile bir SİHA deniz kuvvetlerine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 17:50
Bugün donanma Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 4 yeni gücüne kavuştu. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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