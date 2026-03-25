Yüzyılın vurgununda 10. gün! İBB’deki yolsuzluk davasında şok itiraflar peş peşe geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' iddialarıyla başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında kritik süreç devam ediyor. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanık, Silivri’de kurulan hakim karşısında hesap vermeyi sürdürüyor. Duruşmanın 10. gününde, rüşvet çarkına ve usulsüzlüklere dair kan donduran iddialar mahkeme salonunda yankılandı.