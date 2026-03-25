Gökyüzünün yeni hakimi için tarihi imza: Türkiye ve İngiltere arasında dev Eurofighter hamlesi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için İngiltere ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Teknik ve lojistik desteği kapsayan bu dev sözleşme, Türkiye'nin savunma sanayiindeki kararlı yükselişini ve bölgesel caydırıcılığını perçinleyen tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ateş hattında dengeleri değiştirecek bu stratejik hamle, Ankara-Londra hattında savunma iş birliğini en üst seviyeye taşıyor.