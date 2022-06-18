Doğu ve Güneydoğu’da PKK zulmü! PKK'nın çocuk ve kadın istismarı

Türkiye'nin barış ve huzurunu hedef alan terör örgütü PKK, yıllarca bölge halkına zulmetti. Çocuklarını ellerinden aldı, dağa kaçırdı. Eline silah verdiği çocukları çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderen PKK, bu yöntemle bölge halkını devlete karşı düşmanlaştırmaya da çalıştı. İşte terör örgütü PKK'nın kadın ve çocuk istismarı…

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