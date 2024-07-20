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Doğu Akdeniz'de Türk'ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Doğu Akdeniz'de Türk'ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 19:13
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlama düzenleniyor. Etkinliklere Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken törende TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yaptı. KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler de düzenlendi. .
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