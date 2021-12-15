15 Aralık 2021, Çarşamba
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Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti! Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu A Haber'de: Dünyaya buyurun gelin diyeceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi birçok projeyi hayata geçirdi. Son 2 yıl içerisinde Diyarbakır küllerinden doğdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yapılan hizmetleri canlı yayında anlattı.