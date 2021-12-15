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Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti! Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu A Haber'de: Dünyaya buyurun gelin diyeceğiz

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 12:18
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi birçok projeyi hayata geçirdi. Son 2 yıl içerisinde Diyarbakır küllerinden doğdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yapılan hizmetleri canlı yayında anlattı.
Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti DİYARBAKIR'IN ÇEHRESİ YATIRIMLARLA DEĞİŞTİ
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