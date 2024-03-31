Diyarbakır'da oy pusulaları bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN