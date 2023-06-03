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Diyarbakır'da helikopter destekli Eren operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 03.06.2023 09:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.
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