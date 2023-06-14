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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 360'a yükseldi

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Giriş: 14.06.2023 09:46
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 17 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kardeşi Mehmet için Batman'dan gelen İhsan Kavak ile 360'a yükseldi.
Evlat nöbetindeki aile sayısı 360’a yükseldi
Evlat nöbetindeki aile sayısı 360'a yükseldi
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