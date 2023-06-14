14 Haziran 2023, Çarşamba
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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 360'a yükseldi
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 17 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kardeşi Mehmet için Batman'dan gelen İhsan Kavak ile 360'a yükseldi.