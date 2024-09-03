Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında!

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılına giriyor. Şuana kadar 55 aile evladını örgütün elinden kurtardı. 376 ailenin nöbeti ise devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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