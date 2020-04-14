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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruçla ilgili açıklama: Ertelenmesi mümkün değildir
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.
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