Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazında İngilizce hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldırdı. Hutbenin bir paragrafını da İngilizce okuyan Erbaş, “Bayram ülkemiz ve Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir. Barış günleridir. Dolayısıyla sadece milletimize değil bütün insanlığa mesajlar vermek gerekiyor” dedi.