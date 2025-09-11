Diyanet Başkanı Erbaş: "Fitneler İslam coğrafyasını kuşatmış durumda"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırgızistan’ın Bişkek kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 6’ncı Diyanet Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erbaş, İslam coğrafyasındaki parçalanmışlık ve fitnelere dikkat çekerek, “Dağınıklığın neticesinde gücünü ve ihtişamını kaybeden İslam coğrafyası, emperyalist müdahalelere karşı savunmasız kalıyor” dedi. Başkan Erbaş, küresel sömürü düzenlerinden kurtulmak ve İslam beldelerinin özgürlüğünü sağlamak için birliğe, beraberliğe ve vahdete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Toplantı, alınan kararların imza töreninin ardından sona erdi.

