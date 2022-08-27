Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü iddia etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var." diye konuştu. Macron'un küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten sert tepki geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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