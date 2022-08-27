27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2022 12:08
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü iddia etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var." diye konuştu. Macron'un küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten sert tepki geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Villada çatı arasından çıktı
Villada çatı arasından çıktı
Havalimanı metrosunda test sürüşü
Havalimanı metrosunda test sürüşü
Dışişleri’nden Macron’a tepki
Dışişleri'nden Macron’a tepki
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi
Evini su basan vatandaş isyan etti: İBB çalışmıyor
Evini su basan vatandaş isyan etti: İBB çalışmıyor
Yunanistan’ın hedefi İstanbul ve Boğazlar mı?
Yunanistan'ın hedefi İstanbul ve Boğazlar mı?
İstanbul’da başlayan sağanak sonrası Başakşehir’i su bastı! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da başlayan sağanak sonrası Başakşehir'i su bastı! Araçlar yolda kaldı
Asbestli gemiye izin verilmedi
Asbestli gemiye izin verilmedi
Ümit Özdağ’dan cuma namazında şov
Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov
Malazgirt’te cuma namazı
Malazgirt'te cuma namazı
Hollywood’da PKK’ya alenen destek
Hollywood'da PKK'ya alenen destek
Malazgirt’te büyük zafer coşkusu
Malazgirt'te büyük zafer coşkusu
Daha Fazla Video Göster