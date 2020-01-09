Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Tamamen gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya Dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." denildi.