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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Boğaziçi tepkisi
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar hakkında algı operasyonlarına kalkışanlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu. Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar hakkında algı operasyonlarına kalkışanlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu.