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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Boğaziçi tepkisi

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Giriş: 04.02.2021 09:56
Güncelleme:04.02.2021 10:00
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar hakkında algı operasyonlarına kalkışanlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu. Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar hakkında algı operasyonlarına kalkışanlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu.
Son dakika: Türkiyeden dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi! Türkiyenin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA BOĞAZİÇİ OLAYLARI TEPKİSİ! TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR
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