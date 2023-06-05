Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni! Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

Son dakika haberine göre eski MİT Başkanı Hakan Fidan, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanı olarak atandı. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

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