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Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni! Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 10:54
Son dakika haberine göre eski MİT Başkanı Hakan Fidan, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanı olarak atandı. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.
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