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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna açıklaması

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Giriş: 31.03.2022 19:45
Güncelleme:31.03.2022 19:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna müzakeresi ile ilgili Çavuşoğlu, "İstanbul'daki görüşme bir dönüm noktasıdır. Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde." dedi. Ukrayna'nın garantörlük teklifi ile ilgili ise Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin asker konuşlandırması gibi bir durum yok." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ

Bakan Çavuşoğlu, "Biz zaten başından beri ateşkesin olması için diplomasilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok liderle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanımız hem Zelenskiy hem de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" mesajını verdi.

"TÜRKİYE'NİN ASKER KONUŞLANDIRMASI GİBİ BİR DURUM YOK"

Ukrayna'nın garantörlük teklifi ile ilgili ise Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

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